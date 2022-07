Comissária de bordo encontra cabeça de cobra em meio à refeição

Da Redação

A companhia aérea responsável pelo voo, a SunExpress, alegou que vai investigar o caso

Uma comissária de bordo encontrou uma suposta cabeça de cobra em meio a uma refeição que é servida durante o voo. O avião ia de Ancara, na Turquia, para a cidade alemã de Dusseldorf. A companhia aérea responsável pelo voo, a SunExpress, alegou que vai investigar o caso.

Uma registro do momento foi feito e, pelas imagens, é possível perceber a cabeça do réptil dentro do recipiente. A SunExpress divulgou uma nota sobre o caso, onde disse que o incidente é "absolutamente inaceitável" e o contrato com a fornecedora de alimentos, Sancak Inflight Service, foi interrompido.

“Com mais de 30 anos de experiência na indústria da aviação, é nossa prioridade que os serviços fornecidos sejam da mais alta qualidade e que nossos clientes e funcionários tenham uma experiência de voo confortável e segura”, publicou a SunExpress em nota.

A fornecedora de alimentos negou responsabilização: “Não fornecemos nenhum dos objetos estranhos que supostamente estavam na comida.” Segundo a Sancak, as refeições são feitas a 280ºC, e o pedaço de animal, aparentemente fresco, foi adicionado depois.

