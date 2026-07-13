Comerciante é morto a tiros por mascarado que chegou ao bar pedindo água
Uma testemunha afirmou ter ouvido ao menos nove tiros
O dono de um bar de 50 anos foi morto com pelo menos nove tiros no sábado (11) no Povoado dos Americanos, em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. A vítima, identificada como Vander da Mota, foi encontrada caída no interior do estabelecimento. O suspeito, que usava máscara preta e roupas escuras, fugiu a pé e ainda não foi localizado.
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Testemunhas relataram à Polícia Militar de Goiás (PMGO) que o autor chegou ao bar, pediu água ao dono e perguntou sobre como chegar a uma rodovia. Em seguida, efetuou os disparos contra a vítima. Uma testemunha afirmou ter ouvido ao menos nove tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi confirmada no local.
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Equipes da PMGO realizaram buscas na região, mas o autor do homicídio não foi localizado até a última atualização. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).