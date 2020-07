Comercial Têxtil Store inova com material reciclado e atende mais de 10 mil clientes em apenas dois meses

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Em um universo cada vez mais preocupado com questões ambientais, a procedência de um produto faz toda a diferença para seu público consumidor. Agora, não basta agradar por agradar, é preciso ter um propósito.

É neste cenário que a Comercial Têxtil Store se destaca em todo o território nacional. Além de produzir requintadas peças artesanais para transformar o visual de qualquer residência, a empresa usa material reciclado em todo os itens que vende.

“Nossos produtos transformam qualquer lar em algo mais prazeroso e elegante, sem prejudicar o meio ambiente. Temos roupa de cama e mesa, tapetes, cortinas, redes para dormir, enfim, não faltam opções para quem quer dar identidade para sua residência. E tudo isso é feito com material reciclado”, pontua Nathanael Siqueira, responsável pela marca.

Além da originalidade e sustentabilidade, a Comercial Têxtil Store se destaca pela credibilidade. Já são, afinal, mais de 30 anos como referência no mercado. A soma desses fatores só podia resultar em uma coisa: sucesso.

Atualmente situada em Borda da Mata, no sul de Minas Gerais, a empresa vende para todo o Brasil pela internet. Só nos últimos dois meses, foram mais de 10 mil clientes. E as redes sociais traduzem esse alcance: são mais de 190 mil seguidores no Instagram da marca.

Confira as novidades da Comercial Têxtil Store através das redes sociais:

Instagram: https://instagram.com/comercialtextilstore

Site: https://www.comercialtextilstore.com.br/