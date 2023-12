Comer arroz branco é tão prejudicial quanto açúcar puro, diz Harvard

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que comer uma porção de arroz branco tem quase o mesmo efeito que ingerir açúcar, provocando um pico rápido de glicemia no sangue.

O arroz branco é um alimento refinado, que teve a casca, o farelo e o germe removidos durante a industrialização, resultando na perda de fibras, vitaminas e minerais. Ao final do processo, o alimento fica com uma grande quantidade de amido, que é rico em carboidratos.

Para as pessoas com diabetes, o consumo do alimento é especialmente ruim, haja visto que elas precisam controlar os níveis de açúcar no sangue continuamente.

Publicado em abril deste ano, o artigo explica que a quantidade total de carboidratos consumidos em uma refeição ou lanche determina os efeitos do açúcar no sangue.

Uma boa forma de escolher os alimentos é conhecer o índice glicêmico (IG) deles. O índice glicêmico é o valor que demonstra a velocidade que o açúcar presente na alimentação chega à corrente sanguínea e altera os níveis de glicemia.

Além do arroz, o pão branco, a maioria dos biscoitos, bolos, croissants e cereais matinais embalados contém índice glicêmico superior a 70, que é considerado alto e leva a um rápido aumento na insulina e na glicose.

