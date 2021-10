Da Redação

Comentarista morre aos 24 anos após acidente de carro

Michael "KiXSTAr" Stockley, comentarista e ex-jogador de Rainbow Six, morreu nesta quarta-feira (13), aos 24 anos, após um acidente de carro. A informação foi confirmada pela família em um depoimento publicado no Twitter do também comentarista Parker “Interro” Mackay.

Parker, amigo e companheiro de transmissão de KiXSTAr, também deixou sua homenagem na rede social: “Eu lutei para colocar meus pensamentos em palavras apropriadas nas últimas 24 horas. Estou em perda total. Perdi meu melhor amigo, um irmão e um colega de trabalho. Estou mais do que com o coração partido. Eu te amo Michael e sentirei muito sua falta”, relatou.

Em 2016, Michael Stockley estreou no cenário competitivo de Rainbow Six Siege, quando jogava pela extinta Team Orbit. Campeão de três edições da Pro League da América do Norte, KiXSTAr encerrou sua carreira de jogador cedo, no mesmo ano, para se tornar apresentador de R6. Em cinco anos, ele esteve presente nas principais competições da modalidade.

No começo de outubro, o jovem foi indicado ao Esports Awards de 2021, na categoria de Caster do Ano. O comentarista ainda usou seu Twitter para pedir aos seu seguidores que votassem nele e que "seria legal ganhar por dois anos seguidos". Após a notícia de sua morte, internautas se juntaram para votar em Michael, como forma de homenagem.

Com informações do site Globo Esporte.