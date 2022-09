Com semana chuvosa, CGE alerta para risco de alagamentos e deslizamentos em SP

Renata Okumura (via Agência Estado)

Os próximos dias devem permanecer chuvosos e com baixas temperaturas em São Paulo. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, áreas de instabilidade no Estado associadas a um frente fria sobre o oceano elevam o potencial de formação de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de córregos e rios. A Climatempo também alerta que a chuva deve se intensificar durante a tarde, com risco de alagamentos na cidade de São Paulo.

Nesta terça-feira, 27, a capital paulista amanheceu com céu encoberto, termômetros na casa dos 14,4°C, visibilidade reduzida em algumas regiões provocada por névoa úmida e pontos isolados de chuviscos, principalmente na zona sul da cidade. Com o tempo chuvoso, a máxima chega aos 21°C e as taxas mínimas de umidade do ar ficam acima dos 70%.

Em razão do frio intenso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) também mantém o estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital paulista desde domingo, 25. O tempo instável e chuvoso continua atuando sobre o Estado. No interior e no litoral paulista, há risco de alagamentos nos centros urbanos e de fortes rajadas de vento.

O CGE alerta que o solo bastante encharcado ainda pelas precipitações de chuva na segunda-feira, 26, é propício para a formação de alagamentos. Há também elevado potencial para transbordamentos de pequenos córregos e rios, bem como deslizamentos de terra em áreas de risco. Na segunda, foram registrados quatro pontos de alagamento na cidade, sendo um intransitável.

A previsão é que a madrugada desta quarta-feira, 28, seja chuvosa e com elevados volumes de chuva na região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista. A temperatura deve variar entre 14°C e 17°C.

De acordo com a Climatempo, os paulistas vão enfrentar dias com tempo instável e chuva frequente até o fim da semana. "Nuvens carregadas vão continuar sobre o Estado de São Paulo, mesmo após o afastamento desta frente fria", informou.

Na última semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo de tempestade para São Paulo e outros sete Estados. Conforme a Climatempo, a chuva aumenta de forma significativa até esta quarta-feira no centro-sul do País. Elas estão previstas especialmente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, no norte do Paraná e no sul de Minas Gerais (além da região da Zona da Mata Mineira). Há um alerta elevado para volumes de 30 a 70 mm, chuva persistente e muitos temporais.