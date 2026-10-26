Com prêmio de R$ 300 milhões acumulado, Mega-Sena inicia maratona inédita de sorteios

Semana especial terá cinco sorteios consecutivos às 21h; bolões pela internet podem ser registrados até as 20h30

A Mega-Sena sorteia, na noite desta segunda-feira (26), um prêmio acumulado estimado em R$ 300 milhões no concurso 3.076. A extração marca o início da Mega Semana da Mega-Sena, uma programação especial e inédita que prevê cinco sorteios diários e consecutivos até a próxima sexta-feira (30), quando será realizado o concurso 3.080.

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A iniciativa altera temporariamente o cronograma tradicional da loteria da Caixa Econômica Federal, cujos sorteios costumam ocorrer às terças, quintas e sábados. Ao longo desta semana, todas as extrações acontecerão de segunda a sexta-feira a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, sem qualquer modificação nas regras de premiação, valores de bilhetes ou probabilidades estatísticas de acerto.

Os apostadores interessados em concorrer ao montante milionário podem registrar os jogos até as 20h nas casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais oficiais do banco, por meio do portal Loterias Caixa e do aplicativo para celulares e computadores. Para quem optar pelos bolões digitais comercializados exclusivamente pelos canais virtuais, o prazo de compra se estende até as 20h30.

A aposta simples, que dá direito a marcar seis dezenas no volante, custa R$ 6. Nos canais eletrônicos, o pagamento pode ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para correntistas da Caixa, sendo exigida a idade mínima de 18 anos para apostar.