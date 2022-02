Com menos da metade das crianças vacinadas, Rio iniciará busca ativa nesta quinta

Da Redação

Com menos da metade das crianças da cidade vacinadas contra a covid-19, a Prefeitura do Rio irá iniciar uma busca ativa para imunização contra a doença a partir desta quinta-feira, dia 10. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que, até o momento, apenas 48% das crianças de 5 a 11 anos receberam o imunizante na capital. A estimativa é que haja 560 mil delas nessa faixa etária.

O cronograma de vacinação por idade já foi concluído, e a partir desta quarta-feira, 9, a repescagem para quem ainda não recebeu a dose está aberta para todas as idades.

Devido à procura aquém do que se esperava nos pontos de vacinação, a Prefeitura do Rio irá mobilizar as Secretarias de Saúde e Educação para, em uma ação conjunta, realizar a busca ativa de crianças. Os detalhes de como isso será feito serão divulgados até quinta.

Em nota, a SMS informou que "tem reforçado constantemente a importância de que os pais levem seus filhos para serem imunizados contra covid-19".