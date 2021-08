Da Redação

Com Luxemburgo, Cruzeiro espera avançar na Série B

Após o pedido de demissão do técnico Mozart, o Cruzeiro confirmou no dia 3 de agosto a volta do experiente Vanderlei Luxemburgo, de 69 anos, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O negócio foi fechado após reunião entre o treinador e o presidente Sérgio Santos Rodrigues em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A contratação teve o aval do empresário Pedro Lourenço, dono da rede ‘Supermercados BH’, que é o principal investidor do clube.

Das três passagens pelo Cruzeiro, essa sem dúvidas é a mais complicada, uma vez que o clube vive o momento mais difícil de toda sua história: o time mineiro está pelo segundo ano consecutivo na Série B e atualmente se encontra na 14ª posição, com apenas 21 pontos.

Vanderlei Luxemburgo foi treinador do Cruzeiro entre 2002 e 2004 e ficou marcado na história do clube em 2003, ao conquistar a chamada “Tríplice Coroa”, ganhando o Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Brasileirão. Foram 107 jogos: 68 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.

O "profexô" voltou à Raposa em 2015, mas não obteve um bom desempenho, com 19 jogos, 10 derrotas, 3 empates e apenas seis vitórias.

Será que o “poxeto” do “profexô” vai salvar o Cruzeiro de um rebaixamento para a Série C?