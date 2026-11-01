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Com Finados e Consciência Negra em dias úteis, novembro terá dois feriados prolongados

Datas comemorativas caem na segunda e na sexta-feira, alterando a rotina dos trabalhadores. Proclamação da República será celebrada no domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com Finados e Consciência Negra em dias úteis, novembro terá dois feriados prolongados
Autor Foto: Arquivo TNOnline

O mês de novembro de 2026 reserva três feriados nacionais para os brasileiros, sendo que dois deles caem em dias úteis e criam a oportunidade de folgas prolongadas. As datas comemorativas começam com o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, uma segunda-feira, e terminam com o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20, uma sexta-feira. Entre eles, o calendário marca a Proclamação da República, em 15 de novembro, que neste ano será comemorada em um domingo.

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Com essa configuração, parte dos trabalhadores terá a chance de emendar o descanso em dois momentos distintos do mês. O feriado de Finados permite uma pausa de três dias consecutivos para quem não costuma trabalhar aos sábados e domingos. O mesmo benefício se repete na segunda quinzena, graças ao feriado da Consciência Negra, garantindo mais um fim de semana prolongado. Por outro lado, a Proclamação da República não alterará a rotina de quem cumpre expediente de segunda a sexta-feira.

O destaque do calendário fica por conta do Dia da Consciência Negra, que passou a ser feriado nacional em todo o território brasileiro a partir de 2024, após a sanção de uma lei federal no final de 2023. A data é uma homenagem direta a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares assassinado em 20 de novembro de 1695, e representa um marco histórico e reflexivo sobre a luta da população negra contra o racismo e as desigualdades sociais no país.

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Cultura brasileira datas comemorativas FERIADOS história trabalho turismo
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