Com falta de ar, professora morre de Covid-19 dentro de casa

No último domingo (16), mais uma professora foi vítima do coronavírus. Jussara Ximenes de Oliveira, de 47 anos, faleceu no interior da própria casa. A docente foi encontrada pela vizinha.

De acordo com a madrasta de Jussara, Maria das Graças do Santos, de 63 anos, a enteada alegou que sentia muita falta de ar e, por conta disto, não conseguiu ir a tempo a um hospital receber tratamento médico. "Ela recebeu o exame para covid-19 com resultado positivo um ou dois dias antes. O médico deu receituário com remédios e mandou ela voltar para casa", conta Maria.

Durante a manhã de domingo, a educadora disse a uma vizinha que levaria os cachorros em um hotel e na sequência iria para um hospital. "Algum tempo depois, de tarde, sem ter novas notícias, a vizinha foi atrás, entrou no apartamento e a encontrou caída", contou Maria das Graças. "A única coisa que eu quero é que ela descanse e tenha muita paz", despediu-se a madrasta.

Jussara morava em Taguatinga, no Distrito Federal, e foi velada na tarde desta segunda-feira (17), em Alexânia (GO). Conforme a família, ela era professora de história do Centro Educacional (CED) 14 de Ceilândia.

O colégio se lamentou a morte da docente por meio das redes sociais. "O CED 14 de Ceilândia perdeu uma amiga querida, que há muitos anos é parte de nossa família. O dia é de pesar e saudades. Sua trajetória será sempre lembrada."