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Com faca na mão, homem ameaça jogar filha de 3 anos pela janela; veja vídeo

O homem resistiu às tentativas de diálogo e manteve a filha sob ameaça durante toda a ação policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 10:18:32 Editado em 09.06.2026, 10:18:23
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Uma menina de 3 anos foi resgatada sem ferimentos após ser feita refém pelo próprio pai dentro de um apartamento em Ancara, capital da Turquia. O caso mobilizou equipes policiais e causou momentos de tensão entre moradores da região.

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De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o homem ameaçava a criança com uma faca durante uma crise familiar. Em uma das cenas mais preocupantes da ocorrência, ele chegou a segurar a filha para fora da janela do imóvel, provocando desespero entre pessoas que acompanhavam a movimentação do lado de fora do prédio.


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Com faca na mão, homem ameaça jogar filha de 3 anos pela janela; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução

O episódio aconteceu no distrito de Etimesgut e levou à mobilização de policiais, bombeiros e equipes especializadas em resgate. As autoridades iniciaram uma negociação para tentar convencer o suspeito a libertar a menina de forma pacífica.

Segundo os relatos, o homem resistiu às tentativas de diálogo e manteve a filha sob ameaça durante toda a ação policial.

Diante do risco iminente, equipes especiais decidiram invadir o apartamento para conter o suspeito e garantir a segurança da criança. A menina foi retirada do local sem ferimentos aparentes e encaminhada para avaliação médica.

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O pai acabou preso logo após a intervenção policial.

As autoridades turcas abriram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do caso e apurar quais crimes poderão ser atribuídos ao suspeito.

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´polícia crise familiar investigação criminal NEGOCIAÇÃO resgate segurança infantil
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