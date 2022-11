Com Covid, Galvão Bueno é internado a uma semana Copa do Mundo

Da Redação

Galvão Bueno comandará partidas da Copa do Catar

Em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram neste sábado, o narrador Galvão Bueno revelou que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Principal nome da TV Globo para comandar as transmissões da Copa do Mundo do Catar, a partir do próximo dia 20, Galvão se recupera após testar positivo para Covid-19.

— Melhor vir para cá, ficar aqui no Einstein. Me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa — diz Galvão, em vídeo pedalando. Assista:





Na legenda, o narrador de 72 anos explicou o procedimento. "Pra quem torce por mim, uma ótima notícia!! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias pra ser monitorado e fazer muita fisioterapia", escreveu.

Galvão embarca na semana que vem rumo ao Catar. Nos comentários da postagem, recebeu o carinho e desejo de saúdes de colegas, como o também narrador da TV Globo Luis Roberto e o apresentador Marcos Mion.

