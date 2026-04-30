Com Bíblia na mão, jovem autista é encontrada morta com marcas de violência

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato de Jennifer Barbosa, uma jovem autista de 27 anos encontrada morta com marcas de violência e uma Bíblia nas mãos em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Para auxiliar na identificação e localização dos suspeitos do crime, o programa Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações à população nesta quinta-feira (30).

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A dinâmica do caso teve início na noite do dia 21 de abril, quando Jennifer desapareceu ao retornar para casa após participar de um culto religioso em uma igreja no bairro Rio do Ouro. O trajeto a pé era estimado em cerca de vinte minutos, mas a jovem não chegou ao seu destino. Diante da demora e do desespero, os familiares iniciaram buscas pela região ainda durante a madrugada, sem sucesso.

Na manhã do dia seguinte (22), as autoridades foram acionadas após a localização de um cadáver na Estrada Santa Isabel, via que liga as regiões de Engenho do Roçado e Ipiíba. Horas depois, a família foi ao local e reconheceu o corpo de Jennifer. A vítima foi encontrada sem vida, segurando uma Bíblia e com ferimentos visíveis no rosto e na cabeça, indicando agressão física.

De acordo com familiares, além do Transtorno do Espectro Autista (TEA), Jennifer possuía outras condições cognitivas que a faziam apresentar o comportamento e a idade mental de uma criança de oito anos. A jovem também sofria de epilepsia e necessitava de uso contínuo de medicamentos controlados. A delegacia responsável pela região segue com as investigações em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

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