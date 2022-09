Com ajuda do Corpo de Bombeiros, mãe dá à luz em carro no DF

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O condutor, pai do bebê, informou aos socorristas que a esposa estava em trabalho de parto

Uma mulher de 39 anos deu à luz dentro de um carro, enquanto trafegava pelo Buraco do Tatu, na Rodoviária do Plano Piloto, no Distrito Federal. O parto inusitado aconteceu por volta das 11h15 e contou com o apoio do Corto de Bombeiros.

continua após publicidade .

De acordo com a brigada Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe atendia um vazamento de combustível de um outro veículo, no sentido da Asa Sul, quando foi abordada por um casal dentro de um automóvel.

LEIA MAIS: Derramamento de óleo: Bombeiros são acionados na Avenida Brasil

continua após publicidade .

O condutor, pai do bebê, informou aos socorristas que a esposa estava em trabalho de parto. Imediatamente, os militares se mobilizaram e realizaram o nascimento da criança, que já estava coroando.

No final da ação, o pai realizou um pequeno registro do momento emocionante. “Gente, tá aqui, ó. No Buraco do Tatu. Olha a turma de bombeiros e bombeira que ajudou a gente”, afirmou. A mãe e o filho foram encaminhados pela ambulância do CBMDF à Clínica Luz de Candeeiro, na Asa Sul. Os dois passam bem.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News