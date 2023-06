Colômbia procura cachorro herói que ajudou a encontrar crianças

A localização de quatro crianças após a queda de um avião há 40 dias na Colômbia, nesta sexta-feira (9), comoveu o mundo. Elas pertencem à etnia indígena uitoto e têm 13, nove e quatro anos, além de um bebê de 11 meses, que completou um ano durante o período na selva.



continua após publicidade

Agora, o desaparecimento do cachorro Wilson, um pastor belga de 6 anos que participava das buscas pelas crianças, movimenta o país. O animal ajudou a localizar o avião e também os corpos dos três adultos que morreram no acidente.

O Exército colombiano informou neste sábado (10) que pegadas do animal foram encontradas junto com marcas que poderiam ser das crianças. No momento do resgate, no entanto, o cachorro não estava com elas.

continua após publicidade

No momento, não há novas informações a respeito de Wilson, e o mistério sobre seu paradeiro virou assunto nas redes sociais.

Segundo o jornal colombiano "Cambio", Wilson foi solto na quarta-feira da semana passada em uma área para tentar encontrar as crianças e, até o momento, não havia regressado, apesar do seu treinamento.

Ainda de acordo com o "Cambio", há três semanas o cachorro ficou desaparecido por horas, mas retornou aos militares. O animal estava com alto grau de desidratação e pequenas feridas. (Com informações do G1)

Siga o TNOnline no Google News