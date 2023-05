Colômbia: presidente recua e diz que crianças não foram encontradas

Da Redação

Equipes de resgate, apoiadas por cães de busca encontraram frutas descartadas pelas crianças

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pediu desculpas por divulgar informações não confirmadas sobre a localização das crianças que desapareceram na Amazônia colombiana após um acidente de avião. A informação havia sido divulgada na conta no Twitter de Petro que apagou publicação nesta quinta-feira (18).

Na tarde de quarta-feira (17), Petro publicou em sua conta no Twitter a informação de que as crianças haviam sido encontradas após 17 dias perdidas na selva. Horas depois, no entanto, as Forças Armadas retificaram a informação, dizendo que na verdade os relatórios das operações de busca indicavam que as crianças estavam bem - com base em pistas encontradas no caminho, como objetos e pedaços de frutas, além de relatos de moradores locais -, mas que ainda não tinham feito contato com elas.

Em um novo tuíte, Petro alegou que apagou a publicação interior porque "informação não pode ser confirmada" e se desculpou. "Peço desculpas pelo ocorrido. As forças militares e as comunidades indígenas continuarão na busca incansável para dar ao país a notícia que estamos esperando", escreveu. Neste momento, não há nenhuma outra prioridade diferente da de avançar com a busca até encontrá-los. A vida das crianças é o mais importante".

As informações são do G1.

