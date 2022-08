Collor não paga IPVA, e Justiça de SP vai leiloar carro de luxo

Da Redação

O veículo de luxo já soma mais de R$ 460 mil em débitos

Devido à falta de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), a Justiça de São Paulo decidiu que vai leiloar um carro de luxo do ex-presidente Fernando Collor. O automóvel tem R$ 467 mil em débitos.

O Bentley Continental de cor cinza, fabricado em 2012 e avaliado em R$ 899 mil. O carro foi penhorado pela Justiça, e o leilão eletrônico está marcado para o dia 24 de agosto, no site www.hastapublica.com.br.

A decisão de leiloar o carro foi da juíza Ana Maria Brugin, a pedido da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que cobra o pagamento do IPVA de 2016 de dois veículos que pertencem a Collor, sendo o Bentley e uma Lamborghini Aventador Roadster, de 2013. O último automóvel citado soma mais de R$ 1 milhão em débitos, que são referentes ao IPVA de 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021.

Os carros estão em nome da empresa Água Branca Participações, que pertence a Collor e ao seu filho Fernando James Braz Collor de Mello.

De acordo com a Procuradoria, Collor parou de pagar o IPVA após os veículos terem sido apreendidos, em 2015, pela Polícia Federal durante a Operação Politeia, uma das fases da Lava Jato. Os carros foram devolvidos posteriormente ao ex-presidente por determinação do STF, mas os pagamentos do imposto não foram retomados.

Após a operação ser realizada e os veículos serem devolvidos ao político, Collor divulgou um vídeo em seu perfil oficial do Facebook comemorando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eles voltaram ao seu dono", publicou o político na rede social em 29 de outubro daquele ano.

Veja:

Com informações do UOL.

