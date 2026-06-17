Colisão seguida de incêndio resulta em uma morte em SC e interdita trecho





Um grave engavetamento envolvendo pelo menos cinco veículos resultou na morte de uma pessoa e deixou outras sete feridas na manhã desta quarta-feira (17), na BR-470, em Indaial, no Vale do Itajaí (SC). A colisão gerou um incêndio de grandes proporções que destruiu completamente três dos automóveis envolvidos, e a vítima fatal, que ainda não foi identificada pelas autoridades, morreu carbonizada no local.

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O acidente aconteceu no sentido Blumenau, nas proximidades do viaduto localizado logo após a empresa Albany. Por conta da gravidade da situação, o trecho da rodovia federal precisou ser totalmente interditado, o que gerou severos congestionamentos para os motoristas que trafegam entre Indaial e Blumenau. Como alternativa ao bloqueio, o Corpo de Bombeiros orienta os condutores a realizarem o desvio por fora do viaduto.

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Entre as sete pessoas que sofreram ferimentos, três precisaram ser socorridas e encaminhadas ao Hospital Beatriz Ramos para receberem atendimento médico. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade do cenário, com os veículos espalhados pela pista enquanto as chamas consomem três deles. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal permanecem atuando no local do acidente, e ainda não há informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o engavetamento.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução



