Colisão frontal na BR-116 mata 16 familiares que voltavam de festa; motorista de caminhão é detido

Um grave acidente envolvendo uma van de passageiros e um caminhão resultou na morte de 16 pessoas da mesma família na tarde deste domingo (31), no km 507 da BR-116, em Santa Terezinha, na Bahia. A colisão frontal ocorreu por volta das 16h40, quando as vítimas retornavam de uma confraternização familiar na cidade de Amargosa com destino a Salvador. Outros quatro ocupantes da van sobreviveram à batida, foram socorridos com ferimentos e encaminhados para unidades de saúde da região.

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Segundo as investigações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão trafegava no sentido oposto e teria invadido a pista contrária, atingindo a van em cheio. O motorista do veículo de carga também ficou ferido e foi levado ao hospital, onde permanece detido sob custódia policial. Durante a fiscalização dos destroços, os agentes constataram irregularidades no cronotacógrafo do caminhão, equipamento obrigatório responsável por registrar a velocidade e o tempo de direção do condutor, o que deverá auxiliar a perícia na compreensão da dinâmica do acidente.

Devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de trabalho pericial e remoção dos veículos, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos, sendo liberada apenas na madrugada desta segunda-feira (1º), por volta das 3h40. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota de pesar, solidarizando-se com os parentes das vítimas e garantindo apoio às autoridades competentes durante o desdobramento das investigações.

A tragédia gerou grande comoção e mobilizou as autoridades estaduais. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, utilizou suas redes sociais para lamentar as perdas e decretou luto oficial de três dias em todo o território baiano. Em sua declaração, o chefe do Executivo prestou solidariedade aos amigos e familiares e afirmou que o governo estadual está acompanhando a situação junto às prefeituras locais e equipes de resgate para fornecer todo o suporte necessário aos sobreviventes e às famílias enlutadas.

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