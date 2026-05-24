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TRAGÉDIA EM MG

Colisão frontal entre ônibus e carreta deixa seis mortos e cinco feridos na BR-251

Todas as vítimas fatais estavam no interior do ônibus e tiveram os corpos carbonizados

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 16:12:02 Editado em 24.05.2026, 16:11:54
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Colisão frontal entre ônibus e carreta deixa seis mortos e cinco feridos na BR-251
Autor O ônibus seguia com destino ao estado da Bahia, enquanto a carreta trafegava em direção a Santa Cruz de Salinas - Foto: Corpo de Bombeiros Militar de MG

Ao menos seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas em uma colisão frontal entre um ônibus intermunicipal e uma carreta carregada de sucata na BR-251, em Santa Cruz de Salinas (MG), no Norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo (24). Todas as vítimas fatais estavam no interior do ônibus e tiveram os corpos carbonizados.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 6h, no quilômetro 236 da rodovia, no sentido Bahia. O ônibus seguia com destino ao estado da Bahia, enquanto a carreta trafegava em direção a Santa Cruz de Salinas. As circunstâncias da batida ainda são investigadas, mas as informações iniciais apontam para uma colisão frontal. Com o impacto, os dois veículos foram tomados pelas chamas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio e resgatar as vítimas, algumas delas presas às ferragens. Há suspeita de que uma das vítimas fatais seja uma criança. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número total de passageiros no ônibus nem quantas pessoas estavam na carreta. Os cinco feridos foram encaminhados para hospitais da região.

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Santa Cruz de Salinas fica a cerca de 54 quilômetros da divisa entre Minas Gerais e Bahia e a mais de 700 quilômetros de Belo Horizonte.

Com informações do UOL via Banda B

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