Colisão frontal entre carro e caminhão mata 4 pessoas da mesma família

Quatro pessoas da mesma família morreram após uma colisão frontal entre um carro e um caminhão no km 208 da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, interior de São Paulo. A grave batida ocorreu na noite de quinta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um Fiat Uno invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, por volta das 22h15.

As quatro vítimas que morreram estavam no veículo de passeio. Na ordem, são pai, mãe, filha e avó materna:

Luiz Carlos de Souza - 47 anos

Angelica Cristina Bezerra da Silva - 34 anos

Jeniffer Caroline Bezerra Souza - 16 anos

Maria Luiza Venerando da Silva - 70 anos

O caminhão estava carregado com chapas de aço e seguia para Londrina, no norte do Paraná. O motorista sofreu ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo.

A rodovia precisou ficar totalmente interditada para o trabalho das equipes de resgate, e foi necessário jogar serragem na via devido ao óleo que derramou dos veículos.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba (SP) e devem ser enterrados por volta das 14h desta sexta-feira no Cemitério da Saudade, em São Pedro.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente, com auxílio de análises da perícia.

Com informações do g1.

