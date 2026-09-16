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Colisão entre ônibus e caminhão deixa seis mortos e mais de 40 feridos em Minas Gerais

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Seis pessoas morreram e 43 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-116, em Cachoeira de Pajéu, no Norte de Minas Gerais, na noite desta terça-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus seria de turismo e saiu de São Paulo. Segundo a corporação, o veículo é de Senhor do Bonfim, na Bahia, e havia saído de São Paulo carregado de mercadorias. O motorista teria perdido o controle da direção durante uma passagem pelo trevo que liga as rodovias BR-251 e BR-116.

Os condutores do ônibus e do caminhão não tiveram ferimentos graves. Segundo os Bombeiros, o caminhão era refrigerado e estava vazio no momento da colisão. Ele tinha placas de Conselheiro Lafaiete (MG) e teria deixado uma carga de queijo em Senhor do Bomfim.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 20h30 de terça-feira e a pista foi liberada às 00h35 desta quarta-feira, 16.

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