Colisão entre dois trens deixa um morto e 89 feridos na Inglaterra

Uma colisão entre dois trens deixou uma pessoa morta e 89 feridas nesta sexta-feira (19) na região de Bedford, cerca de 100 quilômetros ao norte de Londres, na Inglaterra. O acidente envolveu duas composições da empresa East Midlands Railway. As autoridades declararam incidente de grandes proporções. O acidente provocou a paralisação de uma das principais rotas da região.

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A colisão ocorreu por volta das 17h15 no horário local. O Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra informou que 11 pessoas sofreram ferimentos gravíssimos, 22 ficaram gravemente feridas e 56 tiveram ferimentos leves. As equipes mobilizaram mais de 20 ambulâncias e seis helicópteros de resgate.



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A Polícia de Transportes Britânica declarou que as causas da colisão ainda estão sendo investigadas. Em comunicado, o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou: "Meus pensamentos estão com a família da pessoa que, infelizmente, perdeu a vida, e com aqueles que ficaram gravemente feridos".



Peter Knapp, médico que afirmou estar a bordo de um dos trens, descreveu uma "colisão repentina" com um vagão descarrilado e disse ter sofrido ferimentos leves. Vídeos publicados nas redes sociais por passageiros mostraram o que aparenta ser a frente de um trem atingindo a parte traseira de outro.