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TRAGÉDIA

Colisão entre dois trens deixa um morto e 89 feridos na Inglaterra

A Polícia de Transportes Britânica declarou que as causas da colisão ainda estão sendo investigadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 20:08:28 Editado em 19.06.2026, 20:08:24
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Colisão entre dois trens deixa um morto e 89 feridos na Inglaterra
Autor As equipes mobilizaram mais de 20 ambulâncias e seis helicópteros de resgate durante a ocorrência - Foto: Reprodução/Scope Report

Uma colisão entre dois trens deixou uma pessoa morta e 89 feridas nesta sexta-feira (19) na região de Bedford, cerca de 100 quilômetros ao norte de Londres, na Inglaterra. O acidente envolveu duas composições da empresa East Midlands Railway. As autoridades declararam incidente de grandes proporções. O acidente provocou a paralisação de uma das principais rotas da região.

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A colisão ocorreu por volta das 17h15 no horário local. O Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra informou que 11 pessoas sofreram ferimentos gravíssimos, 22 ficaram gravemente feridas e 56 tiveram ferimentos leves. As equipes mobilizaram mais de 20 ambulâncias e seis helicópteros de resgate.

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A Polícia de Transportes Britânica declarou que as causas da colisão ainda estão sendo investigadas. Em comunicado, o primeiro-ministro Keir Starmer afirmou: "Meus pensamentos estão com a família da pessoa que, infelizmente, perdeu a vida, e com aqueles que ficaram gravemente feridos".

Peter Knapp, médico que afirmou estar a bordo de um dos trens, descreveu uma "colisão repentina" com um vagão descarrilado e disse ter sofrido ferimentos leves. Vídeos publicados nas redes sociais por passageiros mostraram o que aparenta ser a frente de um trem atingindo a parte traseira de outro.

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