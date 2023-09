Colisão entre dois ônibus em Curitiba deixa pelo menos 45 feridos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado, 9, por causa de uma colisão entre dois ônibus de transporte coletivo, no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba. Sete pessoas estão em estado grave.

O acidente ocorreu por volta das 6h, quando um ônibus BRT da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba. De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Trânsito, o motorista do articulado teve um mal súbito e avançou o sinal vermelho, provocando o acidente.

Com a batida, um poste foi derrubado e pegou fogo, que foi rapidamente controlado. A fiação elétrica caiu sobre os ônibus, dificultando o resgate dos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou presa às ferragens e acabou tendo o pé amputado.

Os feridos foram encaminhados para ao menos quatro hospitais Universitário Evangélico Mackenzie, do Trabalhador, São José e Universitário Cajuru.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, se manifestou nas redes sociais sobre o acidente: "Determinei apuração da responsabilidade pela câmara de bordo do biarticulado curitibano. Margarita esposa de Greca e eu estamos desolados, mas o SUS curitibano foi ágil e eficiente."