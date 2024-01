Colisão entre caminhão e ônibus na BR-324 deixa 25 mortos e 5 feridos

“Foi uma situação de guerra". Foi assim que os socorristas descreveram um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um ônibus de turismo que terminou com a morte de 25 pessoas e deixou 5 feridas. A tragédia foi registrada em um trecho da BR-324, em São José do Jacuípe, norte da Bahia.

Conforme as informações das equipes de socorro, a batida entre os veículos ocorreu por volta das 23h30 no quilômetro 381 da rodovia. Até o momento, não há detalhes de como houve a batida, mas uma investigação deve ser instaurada para apurar o caso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), das vítimas, 22 delas estavam no ônibus e três no caminhão. 24 delas morreram no local do acidente e uma após ser levada para um hospital. Entre elas estão homens, mulheres, gestante, crianças e adolescentes.

"Sobrou pouca coisa do ônibus, a metade foi destruída. Então, as 30 vítimas estavam em cima da outra, em um espaço pequeno. Então a gente conseguia ver gemidos, conseguia ver pessoas pedindo para tirar o peso de cima delas”, disse Lucival Souza, coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, que também atuou na ocorrência.

“Foi uma situação de guerra, uma situação muito feia. A gente teve que colocar ali 24 pessoas mortas, um ao lado da outra, e cobrir. Foi muito triste para a gente que atua no resgate, a gente sempre vai na intenção de pegar as pessoas machucadas, doentes, e levar para o hospital”, lamentou.



Uma das vítimas feridas foi levada para o hospital da cidade de Capim Grosso e as outras cinco para uma unidade de saúde de Nova Fátima. Quatro vítimas foram transferidas para hospitais de Salvador e Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. Veja abaixo:

1 vítima para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana;

1 vítima para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana;

1 vítima para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador;

1 vítima para o Hospital do Subúrbio, em Salvador

Os passageiros do ônibus passaram o final de semana na praia de Guarajuba, distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e tinham Jacobina, onde moravam, como destino.



Por conta do acidente, a rodovia seguia interditada por volta das 6h30 desta segunda-feira (8).

Com informações do G1.

