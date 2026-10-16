Colisão entre caminhão desgovernado e ônibus deixa 26 feridos em Pernambuco

Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente que deixou 26 pessoas feridas na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Após descer uma ladeira em alta velocidade, na tarde de quinta-feira, 15, o veículo saiu de uma rua perpendicular à rodovia e colidiu com um ônibus que transportava trabalhadores da fábrica da Jeep. Com o impacto, o coletivo capotou.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o caminhão surge na via em alta velocidade. O impacto com o ônibus ocorreu na pista contrária, nas proximidades do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, no bairro de Vila Torres Galvão.

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O acidente aconteceu por volta das 17h, quando os trabalhadores retornavam para casa após a jornada de trabalho no Polo Automotivo de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

Em razão do acidente, as buscas pelo termo "colisão" ganharam relevância nas últimas horas no Google Trends.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo os bombeiros, seis pessoas, cinco homens e uma mulher, com ferimentos mais graves foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a hospitais da região.

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Os bombeiros também atuaram no resgate dos passageiros, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e realizaram a limpeza da pista após o derramamento de combustível provocado pelo acidente.

Em nota, a Stellantis, empresa responsável pela Jeep, informou que acompanha o caso e está mobilizada para prestar assistência aos funcionários e às demais pessoas envolvidas. A companhia afirmou que pretende oferecer todo o apoio necessário aos afetados.

A Polícia Civil informou que não houve registro do caso. As circunstâncias do acidente e as causas que levaram o caminhão a descer a via em alta velocidade ainda não foram esclarecidas.