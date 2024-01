Colisão entre aviões deixa 5 mortos e 300 feridos no Japão

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um avião da Japan Airlines com 367 passageiros e 12 tripulantes pegou fogo após bater em uma aeronave da Guarda Costeira do Japão na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2).

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Prefeitura do Paraná abre PSS com salários de até R$ 16,8 mil; confira

A empresa aérea afirmou que todas as 379 pessoas a bordo da aeronave foram retiradas da aeronave a tempo. Imagens mostram o momento do choque entre os dois aviões, que ocorreu quando a aeronave da Japao Airlines trafegava na pista de pouso. A colisão provocou explosões instantâneas nas duas aeronaves.

continua após publicidade

Segundo a rede estatal japonesa NHK e a agência estatal Kyodo, cinco dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira morreram no choque. A Guarda Costeira japonesa disse que o piloto da aeronave conseguiu escapar e está internado em estado grave.

O avião da Guarda Costeira estava na pista para decolar em direção à base militar de Niigata, na costa oeste do país, para levar ajuda às cidades atingidas pelo terremoto de magnitude 7,6 que atingiu a região na segunda-feira (1º), deixando 48 mortos.

O tremor gerou cerca de 50 réplicas ao longo da região de Ishikawa, no oeste do Japão, e alertas por tsunamis com ondas de até 5 metros. O alerta durou quase 24 horas e foi retirado na manhã desta terça.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Já a aeronave da Japan Airlines era um voo comercial e tinha Hokkaido como destino, segundo a companhia. O gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse que o premiê estava reunindo informações sobre o que falhou para provocar o choque entre as aeronaves.

Siga o TNOnline no Google News