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SANTA CATARINA

Colheitadeira é completamente destruída por incêndio durante colheita de milho

Quando os bombeiros chegaram ao local, a máquina já estava completamente destruída pelas chamas

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 11:24:05 Editado em 29.07.2026, 11:23:58
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Colheitadeira é completamente destruída por incêndio durante colheita de milho
Autor Colheitadeira foi incendiada - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Uma colheitadeira foi completamente destruída pelo fogo na tarde desta terça-feira (28), na comunidade de Linha Zamignan, na área rural de Santa Catarina.

-LEIA MAIS: Câmera de segurança flagra acidente entre carro e moto em Arapongas

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De acordo com os bombeiros, quando as equipes chegaram a máquina já estava tomada pelas chamas no meio da lavoura de milho. Foi necessário o combate direto e depois o rescaldo para evitar que o fogo se espalhasse.

Cerca de 3,5 mil litros de água foram usados na ocorrência. A colheitadeira teve perda total. No entanto, apesar do susto e do prejuízo, ninguém se feriu.

Com informações do portal aRede

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