Coletor de lixo natural de Gana morre atropelado por motorista com sinais de embriaguez em SC

Um coletor de lixo de 26 anos, natural de Gana, morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite de quinta-feira (2), em Içara, no Sul de Santa Catarina. O motorista do veículo, de 46 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, admitiu ter consumido bebida alcoólica e foi preso em flagrante. No entanto, ele acabou solto na sexta-feira (3) após decisão judicial e o pagamento de uma fiança de R$ 16,2 mil, passando a responder em liberdade.

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O atropelamento aconteceu no bairro Raichaski, quando a caminhonete, modelo Frontier, bateu na traseira do caminhão de coleta. Segundo a Polícia Militar, a análise do local não apontou indícios de que o motorista tenha tentado frear ou desviar antes da colisão. A vítima, identificada como Abdul Manaf Inusah, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O trabalhador foi encontrado caído na via, com pulso fraco e uma grave fratura na perna direita que causou intensa hemorragia. Ele foi levado ao Hospital São Donato, mas não resistiu aos ferimentos durante o atendimento médico.

Após o acidente, o condutor recebeu atendimento e foi encaminhado à delegacia. Durante a audiência de custódia, o juiz Fernando Dal Bo Martins concedeu a liberdade provisória mediante a quitação da fiança fixada em R$ 16.210. Após o depósito, o motorista recebeu o alvará de soltura. Em nota pública, a empresa Racli Serviços e Sustentabilidade, empregadora do gari, lamentou o falecimento e afirmou que está prestando o devido suporte aos familiares da vítima.

Nota na íntegra da empresa de coleta de lixo

"A Racli Serviços e Sustentabilidade manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu colaborador ABDUL MANAF INUSAH, e se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor.

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A empresa informa que está prestando todo o apoio necessário à família, bem como aos colegas mais próximos, respeitando a privacidade de todos os envolvidos.

Neste momento, a Racli Serviços e Sustentabilidade reforça seu sentimento de consternação diante da tragédia e permanece à disposição das autoridades competentes para contribuir com os esclarecimentos necessários.

A empresa também ressalta que, diante de ocorrências como esta, faz-se necessário lembrar que a responsabilidade no trânsito é fundamental para a preservação de vidas."