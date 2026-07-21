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VIOLÊNCIA

Coletor de lixo apanha de motorista de carro de luxo irritado com a coleta

Equipe de coleta seletiva sofreu momentos de tensão após confusão durante serviço na madrugada desta terça (11)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 22:29:57 Editado em 21.07.2026, 22:29:54
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Reprodução

Veja o vídeo



Um motorista de um caminhão de coleta de lixo foi agredido enquanto trabalhava na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida T-37, no Setor Bueno, em Goiânia (GO). O caso foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio e pelo sistema de monitoramento do próprio caminhão. Até o momento, os suspeitos não foram identificados. Assista o vídeo acima

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Segundo o Consórcio Limpa Gyn, responsável pelo serviço de coleta domiciliar, um casal que ocupava uma Porsche parou o carro atrás do caminhão durante a operação. A mulher desceu do veículo, subiu no estribo traseiro do caminhão e o homem passou a arremessar sacos de lixo para o compartimento de carga, enquanto a prensa compactadora estava em funcionamento.

Ao perceber a situação, o motorista interrompeu a coleta e orientou o casal sobre o risco de acidente. Conforme a empresa, o homem reagiu de forma agressiva e desferiu socos contra o trabalhador em dois momentos. As imagens também mostram que outra mulher tentou conter o agressor durante a confusão.


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Coletor de lixo apanha de motorista de carro de luxo irritado com a coleta
AutorFoto: Reprodução

De acordo com a síndica de um condomínio próximo, o homem também exigia que o caminhão fosse retirado da via para permitir a passagem do carro. O motorista explicou que faria a manobra após concluir a coleta, momento em que ocorreram as agressões. A síndica observou ainda que havia veículos estacionados dos dois lados da avenida, apesar da existência de sinalização proibindo estacionamento em um dos lados, o que reduzia o espaço disponível para a circulação.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O motorista compareceu à delegacia, acompanhado por representantes do Consórcio Limpa Gyn, para formalizar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, o Consórcio Limpa Gyn informou que prestará assistência ao trabalhador e repudiou a agressão. A empresa destacou que este foi o terceiro caso de violência contra equipes da coleta de lixo registrado em Goiânia neste ano. Em episódios anteriores, trabalhadores também foram agredidos durante o serviço, incluindo um caso envolvendo um perito criminal e outro em que um motorista atacou coletores com um pedaço de madeira.

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AGRESSÃO coleta de lixo direitos dos trabalhadores Goiânia violência
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