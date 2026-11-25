A coleta seletiva ampliou seu alcance no Brasil e está presente em 2.675 municípios entre os que informaram contar com serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que representa 48,1% do total. Em 2008, o sistema existia em apenas 994 cidades, ou 17,9%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (2024), divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Responsável por separar materiais recicláveis dos não recicláveis para facilitar o reaproveitamento por catadores e indústrias, o serviço apresenta forte desigualdade regional. A Região Sul lidera a cobertura, com 74,5% dos municípios atendidos, seguida por Sudeste (54,0%), Centro-Oeste (38,8%), Nordeste (33,4%) e Norte, que registra o menor índice, com 24,7%.

O levantamento também detalha o destino e o tratamento do lixo no país. O processamento de resíduos secos foi declarado por 52,3% das prefeituras, enquanto o tratamento de resíduos orgânicos ocorre em apenas 9,7%. Já o recolhimento direto de itens sujeitos à logística reversa — mecanismo que devolve embalagens e produtos à cadeia produtiva ou a um descarte ambientalmente adequado — é feito em 46,6% das cidades, ao passo que 1.236 municípios (22,2%) relataram a atuação de entidades de catadores.

Apesar dos avanços, áreas classificadas como lixões ainda persistem em 28,9% dos municípios brasileiros, alcançando 69,2% na Região Norte. Por outro lado, os serviços básicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos mantiveram patamar próximo da universalização observado desde 2000, atingindo 5.561 cidades em 2024, o equivalente a 99,8% do território nacional.

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Na área de drenagem e manejo de águas pluviais, o país registrou crescimento expressivo nas últimas duas décadas, passando de 78,6% dos municípios atendidos em 2000 para 94,5% em 2008 e chegando a 97,4% em 2024, o que corresponde a 5.424 cidades. “Diferentemente do observado para a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que já apresentavam quase universalização desde 2000, a drenagem partia de patamares mais desiguais e registrou avanço relevante em todas as grandes regiões”, diz o IBGE. Mesmo com a expansão da rede, falhas nos dispositivos de drenagem, falta de pavimentação ou buracos nas vias e episódios de alagamentos, inundações ou enxurradas lideram as reclamações registradas pelas ouvidorias do setor.