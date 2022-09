Colecionador recusa R$ 3 mil por figurinha rara de Neymar; veja

Da Redação

Marcelo coleciona álbuns da Copa desde 2006

A sorte está do lado de Marcelo Simionato, morador do município de Arealva, no Estado de São Paulo. Ao abrir seus primeiros pacotes de figurinhas da Copa do Mundo 2022, logo de cara, o colecionador já encontrou uma peça legends do Neymar. Desde o lançamento do álbum, a carta vem chamando a atenção pelas ofertas com preços exorbitantes.

O funcionário público, de 29 anos, comprou o álbum no último dia 23 de agosto e não conseguiu segurar a emoção ao encontrar a figurinha dourada do craque brasileiro. “Ele comprou o álbum e também 10 pacotes de figurinhas. Já nessa primeira remessa ele teve a sorte de encontrar duas figurinhas extras, a do Ryan Gravenberch, na versão bordô, e a do Neymar Jr., na versão gold. Sua reação ao encontrar a bordô já foi de muita alegria, mas o ápice de euforia e emoção foi quando ele se deparou com a dourada”, recorda a mãe Sirleni Simionato.

Mas o que alguns não tem de sorte, Marcelo tem de sobra. Em uma semana, ele encontrou outros craques do futebol mundial também em suas versões raras, totalizando seus figurinhas extras.

“Dois dias depois de comprar o álbum, ele foi contemplado com a figurinha do Cristiano Ronaldo, na versão prata. Ninguém de casa conseguia acreditar que, em questão de três dias, ele havia tirado três figurinhas extras. Pode parecer piada, mas a sorte continuou nos dias seguintes, com a figurinha Kylian Mbappé (bordô) e na última quinta-feira (1º) ele tirou duas seguidas, a do Luis Suárez (bronze) e a do Raphael Varane (bronze)", conta Sirleni .

fonte: Sirleni Simionato/Arquivo Pessoal

Em posso das figurinhas raras, desde a última sexta-feira (02), Marcelo passou a divulgá-las nas redes sociais em grupos de colecionadores. Em poucas horas, a primeira proposta pelo card do Neymar apareceu e assustou pelos altos valores oferecidos. “A primeira proposta da figurinha do Neymar – dourada, foi na casa dos R$ 3 mil. Ele, no entanto, está aguardando novas propostas”, explica a mãe.

fonte: Marcelo Simionato/Arquivo Pessoal

Colecionando álbuns da Copa desde 2006, Marcelo precisa apenas de 21 figurinhas de completar a versão de 2022. Na hora de comprar os pacotes com as figurinhas, a estratégia principal é não mexer no time que está ganhando.



“Compra sempre da mesma pessoa. Um amigo do trabalho, que sabendo da dificuldade de adquirir o álbum em uma cidade pequena, por não possuir bancas, buscou na cidade de Bauru (SP) e pela internet no site da Panini e acabou trazendo para os colegas de trabalho”, explica a mãe do colecionador.

Guardadas a sete chaves, Marcelo continua anunciando as figurinhas e vem recebendo propostas de todo lugar do Brasil. “Tem gente do Nordeste, do sudeste, de todos os lugares. Tem proposta que só quer o Neymar, mas também outras que incluem um valor maior por ele mais o Cristiano Ronaldo, por exemplo”, conta.

fonte: Sirleni Simionato/Arquivo Pessoal

Fonte: Informações do g1.

