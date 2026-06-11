Coelha percebe fogo, acorda moradores e salva família de incêndio em Manaus

Uma coelha de estimação teve papel fundamental no salvamento de uma família durante um incêndio que atingiu uma residência na madrugada de terça-feira (09), em Manaus, no Amazonas. O comportamento incomum do animal chamou a atenção dos moradores e permitiu que todos deixassem o imóvel antes que as chamas se espalhassem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), cinco pessoas estavam na casa no momento do incêndio, entre elas uma bebê de apenas nove meses. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. Apenas um dos moradores recebeu atendimento médico no local e foi liberado em seguida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo relato da família, a coelha Nina, criada há cerca de seis anos, começou a bater e arranhar insistentemente a porta de um dos quartos durante a madrugada. O comportamento, considerado incomum pelos donos, despertou a atenção de Miguel Mendes, de 63 anos.

Ao abrir a porta, ele percebeu que o fogo já havia atingido parte da residência, incluindo a cozinha e o quarto de um dos familiares. A partir daí, todos os moradores conseguiram deixar o imóvel em segurança.

Após o resgate da família, Nina desapareceu por alguns minutos em meio à movimentação causada pelo incêndio. O animal foi localizado posteriormente pelos bombeiros em uma área próxima à residência e devolvido aos proprietários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Miguel destacou a importância da coelha para a família e atribuiu a ela o alerta que evitou uma tragédia. Segundo ele, Nina nunca havia apresentado um comportamento semelhante, exceto quando queria chamar atenção por falta de alimento.

Durante o combate às chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram cerca de 800 litros de água para controlar e extinguir o incêndio. As causas do fogo não foram divulgadas.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

