Codornas nascem em prateleira de mercado e viralizam; vídeo

O gerente e um funcionário de um supermercado foram surpreendidos ao presenciarem o nascimento de quatro codornas em uma prateleira do estabelecimento. O caso aconteceu no município de Campo Maior, a 80 quilômetros de Teresina, no Piauí. Assista no final da matéria.

Especialista afirmam que o calor de aproximadamente 37º C provocou a eclosão dos ovos que estavam à venda. O caso aconteceu no dia 21 de setembro, mas o vídeo viralizou na internet nesta quinta-feira (13).

Fábio Gomes, o gerente, afirmou ao g1 que por volta das 16h o funcionário, identificado como Manoel Pereira, o chamou após ouvir barulhos estranhos vindo da prateleira. Ao se aproximarem, os homens notaram movimentos dentro de uma cartela com 30 ovos de codorna.

“Levei o celular no ponto de filmar. Ficamos muito surpresos ao encontrar os filhotes nascendo. Eu já havia mudado as cartelas de lugar devido ao calor, porque são de plástico”, comentou Fábio.

Nas imagens registradas pelo gerente, é possível ver o momento em que ele abre a embalagem e encontra quatro filhotes. Um deles chega a cair, mas é segurado pelo homem. “Achamos uma chocadeira aqui. Olha! Meu Deus! [...] Mas também, meu amigo, um sol desse aqui”, disse Fábio no vídeo.

Apesar de terem sido resgatadas com vida, as quatro aves acabaram morrendo. Duas faleceram minutos depois, e as outras foram entregues ao fornecedor dos ovos e morreram no dia seguinte. "O fornecedor ficou espantado também, só acreditou porque eu estava contando pra ele. E queria fazer a troca da cartela, mas não aceitei. Ainda hoje estou com ela aqui”, contou.

Assista o vídeo que está viralizando nas redes sociais:

Fonte: Informações do g1.

