'Cocaína envenenada': 20 pessoas morrem após uso de droga

O consumo de cocaína adulterada resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, em um subúrbio de Buenos Aires, Argentina. Há 74 hospitalizados, conforme as autoridades. As vítimas sofreram intoxicação por conta do consumo da droga.

A notícia veio a público após Sergio Berni, ministro de Segurança de Buenos Aires, divulgar nas redes sociais um apelo. "Aqueles que compraram drogas nas últimas 24 horas devem jogá-las fora", publicou nesta quarta-feira (2).

A polícia argentina deflagrou uma operação afim de identificar os responsáveis pela intoxicação. Segundo Berni, 12 pessoas foram detidas.

Além dos presos, sacos de cocaína foram apreendidos. Agora, as autoridades estão analisando as drogas para encontrar a substância tóxica e retirá-la de circulação.

O consumo da droga afetou as pessoas em diferentes graus de gravidade. As vítimas, incluindo vários homens na faixa de 30 a 40 anos, teriam sofrido violentas convulsões e súbitos ataques cardíacos, de acordo com relatórios médicos citados por vários meios de comunicação social.