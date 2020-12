Coca-Cola vai deixar de fabricar 200 marcas de refrigerante - TNOnline

Continua após publicidade

A corporação multinacional estadunidense Coca-Cola vai parar de fabricar 200 marcas de refrigerantes. De acordo com a CNN, a corporação já tinha feito anuncio de que não iria produzir mais bebidas como Tab, Zico e Odwalla, porém no dia 22 de outubro comunicou iriam parar de produzir mais bebidas.

Segundo o site, a queda na produção, a Coca-Cola deve focar em produtos mais lucrativos, como a Coca-Cola Zero Açúcar e marcas que se encaixam em novas categorias, com a AHA, um seltzer com cafeína que a empresa lançou em 2019.

Segundo CNN, a Coca-Cola passou por momentos turbulentos durante a pandemia por causa do fechamento de lanchonetes e restaurantes. No terceiro trimestre, a receita líquida caiu 9%, para US $ 8,7 bilhões.



Até o momento, no Brasil, não há previsão de cortes. De acordo com a empresa no Brasil, "um aprendizado dessa crise é o de que devemos concentrar esforços nas marcas maiores e mais fortes, e ser mais assertivos no desenvolvimento de novas bebidas. Para isso, precisamos continuar inovando e nos transformando".

Com informações; CNN.