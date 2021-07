Da Redação

Cobra venenosa invade residência e tenta atacar bebê; Vídeo

No último dia 14 de julho, uma cobra, de aproximadamente 2 metros, invadiu uma residência e tentou atacar uma criança que estava brincando na garagem, no Vietnã.

Como é possível ver no vídeo, registrado por uma câmera de segurança, o avô, que estava próximo do menino, percebe quando a serpente invade o quintal da casa e, rapidamente, chama alguém para pegar a criança. O pai do garoto o pega e todos correm para dentro do imóvel.

A serpente, identificada como uma cobra-rei, que é venenosa, ainda os seguiu até a porta da sala, mas depois desistiu.

