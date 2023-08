Cobra tenta predar porco-espinho e ambos morrem

Uma cobra se deu mal ao tentar se alimentar de um porco-espinho, isso porque, ao notar que não seria possível engolir o animal, tentou devolvê-lo. No entanto, como o corpo do roedor é cheio de espinhos afiados, acabou ficando preso na boca da serpente, a levando à morte.

O caso foi registrado em Shoham, em Israel, por tutores que levaram seus cães para passear em um parque local. Durante a caminhada, notaram a cobra caída com o porco-espinho. Ambos os animais estavam imóveis.

De acordo com as informações do jornal local The Jerusalem Post, um ecologista de répteis da Nature and Parks Authority, identificado como Aviad Bar, compareceu ao local. O especialista avaliou que o réptil estava tentando comer um porco-espinho comum.

"A direção dos espinhos não permitia que a cobra cuspisse o porco-espinho. Ambos morreram no trágico encontro", explicou.

O especialista indicou que a cobra percebeu "a magnitude de seu erro". "A partir da análise da situação, pode-se supor que a cobra tentou devorar o porco-espinho e, assim que decidiu abandonar sua refeição inusitada, percebeu a magnitude de seu erro", afirmou.

Cerca de 40 espécies de cobras vivem em Israel, a maioria das quais não é perigosa para os humanos, servindo para manter a população de roedores sob controle e para limitar a proliferação de outras pragas. Apenas nove espécies das cobras locais são venenosas.

Israel também é lar de três espécies de porcos-espinhos, com uma dieta que inclui insetos, pequenos mamíferos, pássaros e répteis - incluindo cobras.

