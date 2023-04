Cobra surpreende cinegrafista e dá bote durante gravação

Da Redação

Cobra deu um susto no cinegrafista

Um cinegrafista levou o maior susto ao ser surpreendido por uma cobra durante uma gravação. A situação foi flagrada em vídeo que circula na internet. As imagens mostram o momento em que a cobra estava parada em um matagal, camuflada, e repentinamente ela dá um bote rápido, traiçoeiro e mortal em direção ao homem. Assista o vídeo abaixo.

A cobra dá um salto para chegar ao cinegrafista que imediatamente sai correndo. O vídeo, postado no Instagram na página @natureismetal e rendeu vários comentários afirmando que a cobra estava defendendo seu território. A postagem não deixa claro o local onde o ataque aconteceu.

Assista:

PARANÁ

Em Maringá, noParaná, uma cobra foi capturada em 17 de abril por funcionários no interior do salão de festas de uma empresa. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a captura foi realizada com apoio do Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná. Após capturada, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural.

