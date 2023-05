Cobra sucuri invade barco e 'assalta' pescador no Pantanal; veja

Da Redação

Um assalto nada "normal"! Um pescador estava em meio a um rio do Pantanal, no Rio Grande do Sul, quando foi roubado por uma cobra sucuri. A "mocinha" resolveu invadir o barco e pegar alguns dos peixes que estavam na embarcação.

Um vídeo do momento inusitado viralizou nas redes sociais durante esta semana. Nas imagens publicadas pelo próprio pescador, é possível ver que a sucuri está com metade do corpo na água, enquanto a parte "da frente" está dentro do barco.

Ainda conforme o registro, o animal consegue abocanhar os peixes que já tinham sido fisgados pelos homens durante a pescaria, e estavam sendo mantidos em um compartimento do barco. Não há informações de quando o "roubo" aconteceu.

Assista:





