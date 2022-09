Cobra se esconde embaixo de mesa e ataca funcionária em escritório

Da Redação

Mordida do píton perfurou o sapato da mulher, que visitava um amigo na repartição onde trabalha, na Tailândia.

Uma cobra bastante traíra esperou sorrateira embaixo de uma mesa e atacou uma funcionária de escritório em Bangcoc, na Tailândia. Uma câmera de segurança flagrou o momento assustador.

As imagens mostraram a funcionária andando tranquilamente no escritório, no dia 12, até que o predador, um piton-reticulado, crava os dentes no pé esquerdo dela.

Horrifying moment female office worker is forced to fight off a PYTHON after it springs out from under a trolley and sinks its fangs into her foot. - Vídeo por: YardNews

Os dentes da cobra rasgaram o sapato da vítima com certa facilidade. A funcionária se assustou e precisou lutar e dar chutes no ar para se livrar da cobra.



Para piorar, a mulher estava de folga e fora ao escritório apenas para visitar um colega de repartição — ela trabalha no Departamento de Sericultura, que cuida da produção de bichos-da-seda (!!).

"Ela agora está segura e voltou para sua casa na província de Khon Kaen", informou um porta-voz do governo, em comunicado enviado à agência de conteúdo Viral Press.

"Gostaríamos de confirmar que é improvável que a cobra pertença ao departamento, nem foi trazida para a clínica de vida selvagem. Seguimos medidas rigorosas onde os animais selvagens entregues ao departamento têm que ser hermeticamente fechados em seu compartimento", disse ainda a mensagem oficial, em uma tentativa de explicar o problema.

A principal hipótese é que a invasora entrou no prédio vinda nas águas das enchentes que alagaram a cidade nos últimos meses, durante a recente estação de chuvas — que começa em junho e vai até outubro.

Com informações: R7

