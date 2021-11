Da Redação

Cobra se esconde em árvore de natal e assusta família; veja

Uma família australiana ficou assustada ao encontrar uma enorme cobra marrom, de uma das espécies mais mortais do mundo, que acabou se enrolando na árvore de Natal que preparavam para as festividades.

continua após publicidade .

Residentes em Gulfview Heights, nos subúrbios de Adelaide, os donos da casa estavam preparando sua decoração natalina, na quarta-feira (24), quando descobriram a cobra escondida dentro da caixa onde estavam guardados os itens festivos. Ela rastejou para fora da caixa e se refugiou entre enfeites da árvore.

Após o susto, a reação imediata dos moradores foi chamar um apanhador de cobras para remover o invasor. Em entrevista ao canal 7News, o tratador Jarred Waye afirmou que a captura foi uma tarefa mais complicada do que pareceu. "Foi difícil retirar a cobra, porque ela ficou emaranhada em todas as luzes e fios da decoração".

continua após publicidade .

Apesar de ser a primeira vez que foi chamado para remover uma cobra de uma árvore de Natal, Waye demonstrou preocupação com esse estranho episódio e alertou os australianos para ficarem de olho nos répteis nesta temporada.

"É uma época complicada, porque alguns dias são quentes e outros muito frios, com grandes instabilidades. Durante o calor as cobras saem de seus esconderijos. Quando as temperaturas caem, elas voltam a procuram novos espaços para se refugiarem", explicou ele.