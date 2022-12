Cobra pega carona em capô de carro em movimento e vídeo viraliza; veja

Da Redação

A imagem publicada por Kerry Jenkis exibe o momento em que o animal sai do capô do veículo

Nas redes sociais, um vídeo viralizou ao mostrar uma cobra no para-brisa de um carro enquanto um casal viajava. A imagem publicada por Kerry Jenkis exibe o momento em que o animal sai do capô do veículo movendo a cabeça de um lado para o outro, enquanto o carro seguia em movimento.

“Estávamos na estrada por 250 km, a 30 km de casa na Pacific Highway, quando notamos uma cabecinha amarela. Peguei o celular e comecei a gravar. Não sabíamos o que fazer”, afirma Kerry Jenkis.

O casal presumiu que o animal não resistiria tanto tempo dependurado no lado de fora do carro, mas segundo Jenkis, a realidade foi outra.

“Assim que paramos, pudemos ver que a cobra ainda estava pendurada na grade dianteira, depois deslizou para o chão e voltou para o motor inferior”, escreveu na rede social.

O casal continuou a dirigindo. Jenkins disse que seu parceiro mais tarde abriu o capô do carro e encontrou a cobra sentada dentro do motor.

“Meu parceiro deixou cair o gorro com medo, ele tem fobia imensa por cobra. Eu abri de volta o capô e pudemos ver a cauda deslizando de volta para uma fenda.”

Com informações do GMC Online

