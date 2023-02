Cobra Ñacanina é flagrada 'passeando' nas Cataratas do Iguaçu

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O réptil pode medir até três metros de comprimento e é nativa das matas que margeiam as Cataratas

Uma cobra foi flagrada passeando em um dos banheiros da sede da "Garganta del Diablo" (Garganta do Diabo, em português), no lado argentino das Cataratas do Iguaçu. O registro do resgate do animal está repercutindo nesta terça-feira (14).

continua após publicidade .

Identificada como uma cobra d'água da espécie Ñacanina, o réptil pode medir até três metros de comprimento e é nativa das matas que margeiam as Cataratas, na Argentina. Essas cobras podem ter manchas na pele nas cores preto, castanho ou bronze.

LEIA MAIS: Ninho de cobras gigantes é localizado em teto de imóvel; assista

continua após publicidade .

No vídeo, é possível perceber que a "cobrinha" encontrada era uma das que possuem manchas na coloração preta. Ela foi retirada do banheiro por equipes de socorro argentinas e, após o resgate seguro, colocada em um habitat natural.

Apesar do tamanho assustador que pode alcançar na fase adulta, a cobra d'água é inofensiva para o ser humano. Ela se alimenta principalmente de presas vivas, como roedores, peixes e alguns anfíbios que encontra na mata.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News