Cobra mais venenosa do país pica criança de 6 anos em SC

Por volta das 10h40, de segunda-feira (9), uma equipe de operações aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender uma criança, de 6 anos, que foi picada por uma cobra coral-verdadeira, considerada a serpente mais venenosa do Brasil. O caso ocorreu em Nova Trento, em Santa Catarina.

Depois de ser socorrido, o menino foi levado para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o quadro de saúde dele é estável.

O resgate informou que a criança foi picada após movimentar uma caixa, em um local próximo de casa. Segundo os bombeiros, o estado de saúde do menino "não era grave no momento do atendimento". A transferência foi necessária, no entanto, devido à periculosidade do veneno do animal.

Especialistas afirmam que, em casos de picada dessa espécie, o atendimento médico precisa ser imediato.