Cobra jararaca é encontrada dentro de lavadora de roupas; assista

A jararaca é considerada uma das espécies mais venenosas da América do Sul

Uma dona de casa levou um enorme susto nesta terça-feira (03). A mulher foi lavar roupas e se deparou com uma cobra jararaca dentro da lavadora. O caso aconteceu no município de Luziânia, no estado de Goiás.

De acordo com informações, o animal foi encontrado no momento em que a mulher ia estender algumas roupas que havia colocado para bater. Nesse momento, surpreendentemente, ela se deparou com a cobra dentro do eletrodoméstico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizou o resgate do animal. De acordo com as autoridades, a cobra foi identificada como um filhote. A jararaca é considerada uma das espécies mais venenosas da América do Sul, já nascendo com o veneno.

Um vídeo registrado no momento do resgate mostra quando a cobra é retirada de dentro da lavadora com um pinção. Logo após, a equipe realizou a soltura do animal em seu habitat natural, sem ferimentos.

Assista:

Fonte: Informações RicMais.

