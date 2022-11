Cobra jararaca de 1 metro é resgatada com corda presa ao pescoço; veja

Da Redação

Após o resgate, a corda foi retirada do pescoço da jararaca

Uma serpente de aproximadamente um metro de comprimento foi resgatada, no último domingo (6), com uma corda presa ao pescoço, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O animal foi capturado por bombeiros voluntários.

Logo após a captura, o biólogo Christian Rabock, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), foi chamado para poder retirar a corda da cobra, que era uma jararaca.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do biólogo, ele explica que alguém tentou laçar o réptil, prende-la com uma corda. "Tentaram laçar ela. Alguém tentou pegar ela com uma corda, prender ela", afirmou.

Nas imagens, também é possível ver o momento em que o profissional manuseia a cobra com uma mão e, com a outra, ele desfaz o nó que havia na corda. "Provavelmente alguém tentou pegar esse animal, não conseguiu, e acabou chamando os bombeiros. Felizmente o animal não estava machucado", completou.

Assista:

