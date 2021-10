Da Redação

Cobra gigante é removida por escavadeira; veja

Uma enorme cobra foi encontrada por trabalhadores que limpavam a parte da floresta tropical de Dominica, pequena ilha do Mar do Caribe. O animal era tão grande que foi preciso uma escavadeira para a remoção do local.

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver que o corpo da cobra viva está preso na garra da escavadeira, enquanto sua cauda e cabeça quase alcançam o chão. As imagens foram postadas no TikTok e alcançou mais de 80 milhões de visualizações em uma semana.

Não está claro qual é a espécie de cobra, mas é possível que seja uma jibóia nativa da ilhota.