Cobra gigante aterroriza moradores de Florianópolis; veja

Uma cobra gigante assustou moradores do bairro Costeira, em Florianópolis, nesta sexta-feira (21). De acordo com uma filmagem que circula nas redes sociais, o animal de coloração escura apareceu próximo ao Trevo da Seta, no Sul da ilha de Santa Catarina. “Tomem cuidado”, escreveu o morador.

Conforme o biólogo Christian Raboch, a identificação da espécie é dificultada pela qualidade da gravação, que não mostra a cabeça da cobra. Mas de acordo com o tamanho, a cor e sua experiência, ele acredita se tratar da espécie Caninana, que pode atingir 2,5 metros de comprimento.

“É uma espécie que não tem peçonha, mas assusta por conta do tamanho. Tem hábito diurno e se alimenta principalmente de roedores e de pássaros”, explica Raboch.

Veja a filmagem feita por morador de Florianópolis e enviado para o site ND+:

